Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Diebstahl von KfZ

Ingelheim (ots)

Am 05.02.21 gegen 18:45h in Gau-Algesheim sollte ein 49 Jähriger Ober-Hilbesheimer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Er teilt mit, nicht zu warten und beleidigt den Polizeibeamten. Er fährt langsam an und beleidigt immer weiter die Polizisten. Der Beamte kann den Mann am weiterfahren durch den Einsatz von Pfefferspray hindern. Im Laufe der weiteren Ermittlungen stellt sich heraus, dass er das geführte Fahrzeug zuvor entwendet hat. Der Beschuldigte macht zu keinem Zeitpunkt Angaben zu seiner Person. Die Identität kann im weiteren Verlauf auf der Polizeiinspektion geklärt werden, hier ist er sehr aggressiv und zeigt wahnhaftes Verhalten. Der Beschuldigte gibt einem Beamten gegenüber an, er habe Drogen genommen und würde diese nicht vertragen. Ihm wird eine Blutprobe entnommen, hiernach wird er in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Die Beschlagnahme des Führerscheins wurde seitens der Staatsanwaltschaft abgelehnt. Gegen den Mann wird nun wegen Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss, Verweigerung der Angabe von Personendaten, Hausfriedensbruch und Kraftfahrzeugdiebstahl ermittelt.

