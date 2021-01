Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Wohnungsbrand

Ingelheim (ots)

Über Notruf wird gemeldet, dass am 30.01.2021 gegen 18:11h in Ingelheim in einem Mehrfamilienhaus ein Rauchmelder ausgelöst habe. Vor Ort kann Rauchgeruch wahrgenommen werden. Die Wohnung ist von außen nicht einsehbar, auf Klingeln und Klopfen hin öffnet niemand. Die Wohnungstür wird durch den hinzugekommenen Bewohner aufgeschlossen und durch einen Polizisten kurzzeitig betreten, da der Bewohner es für möglich hält, dass sich seine Mutter darin befindet. Die Feuerwehr stellt angebranntes Essen auf dem Herd fest. Personen befindet sich nicht in der Wohnung. Durch die Feuerwehr wird die Wohnung gelüftet, sie ist kurzzeitig nicht bewohnbar. Ein Polizeibeamter erleidet eine Rauchgasintoxikation.

