Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Fundschlüssel spurlos verschwunden

Ingelheim (ots)

Bereits am 11.01.2021 gegen 14:30 Uhr konnte durch aufmerksame Passanten ein Schlüssel in der Friedrich-Bodelschwingh-Straße in Ingelheim aufgefunden werden. Dieser war an einem grünen Filzanhänger mit Tiermotiv befestigt. Durch die Passanten wurde der Schlüsselanhänger an einem Zaun abgelegt und die Ablageörtlichkeit in einer Facebook-Gruppe gepostet.

Als der Eigentümer den Schlüssel abholen wollte, konnte er ihn jedoch an besagter Örtlichkeit nicht auffinden und erstattete daraufhin Anzeige wegen Unterschlagung.

Wer kann Angaben zum Verbleib des Schlüssels machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion in Ingelheim unter der Telefonnummer 06132/6551-0 entgegen.

