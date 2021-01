Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Häusliche Gewalt - Jahreswechsel in Gewahrsam verbracht

Ingelheim (ots)

Am Donnerstag, dem 31.12.2020, kam es zunächst gegen Mittag zu einem Fall von häuslicher Gewalt im Ingelheimer Ortsteil Heidesheim. Ein 38-jähriger hatte seine 39-jährige Ehefrau im Verlauf eines Streites bedroht und leicht verletzt. Im Rahmen der Aufnahme des Sachverhaltes ergab sich zudem der Verdacht, dass der Mann kurze Zeit zuvor mit seinem PKW gefahren war, obwohl er infolge seiner Alkoholisierung von über 2 Promille absolut fahruntüchtig war. In diesem Zusammenhang erfolgte eine Blutentnahme durch einen Arzt und die Sicherstellung des Führerscheins des Beschuldigten.

Es wurde zudem eine polizeiliche Verfügung zum Schutz vor Gewalt in engen sozialen Beziehungen ausgestellt, wonach sich der Mann seiner Ehefrau vorübergehend nicht nähern darf. Entgegen dieser Verfügung erschien der Mann wenige Zeit später erneut bei der Geschädigten, woraufhin diese die Polizei rief. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen und durch eine Richterin angehört. Diese ordnete die Ingewahrsamnahme bis zum nächsten Morgen an. Der Mann verbrachte den Jahreswechsel somit in der Gewahrsamszelle.

Gegen den 38-Jährigen wurden Strafverfahren wegen Bedrohung, Körperverletzung und Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Zudem wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoßes gegen die polizeiliche Verfügung eröffnet. Hier droht ein Bußgeld von bis zu 3000 EUR.

