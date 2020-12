Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Trunkenheitsfahrt

Gau-AlgesheimGau-Algesheim (ots)

Am Donnerstag den 31.12.2020 um 07.00 Uhr meldet eine aufmerksame 32jährige Verkehrsteilnehmerin aus der VG Gau-Algesheim der Polizei Ingelheim, dass vor ihr ein PKW mit auffälliger Fahrweise unterwegs sei. Die 32jährige folgte dem Fahrzeug, so dass die eingesetzten Beamten der Polizei Ingelheim herangeführt werden konnten. Das Fahrzeug kann schließlich in der Ortslage Gau-Algesheim einer Kontrolle unterzogen werden. Bei dem 70jährigen Fahrer kann Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,51 Promille. Zudem wurde bei der Kontrolle ein frischer Unfallschaden am Fahrzeug festgestellt. Eine Abklärung der Fahrtstrecke führte nicht zum Auffinden einer Unfallörtlichkeit. Gegen den 70jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Ingelheim

Telefon: 06132 65510

E-Mail: piingelheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/xttk9q

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell