Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Brand in Mehrfamilienhaus am Heiligabend

IngelheimIngelheim (ots)

Am Donnerstag, dem 24.12.2020, kam es gegen 15:15 Uhr in einem Mehrfamilienhaus im Ingelheimer Ortsteil Frei-Weinheim zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Die Bewohner einer Wohnung saßen gerade im Wohnzimmer zusammen, als sie Brandgeruch feststellten. Bei einer Nachschau in der Küche stellten sie dann fest, dass der Herd in Flammen stand. Hier war zuvor noch Essen zubereitet worden. Die Küche und die darin befindliche Ausstattung wurden durch die Flammen derart beschädigt, dass sie zunächst nicht mehr genutzt werden können. Das Feuer konnte nach kurzer Zeit gelöscht werden. Es entstand kein Gebäudeschaden. Die Feuerwehr Ingelheim war mit einem Aufgebot von ca. 35 Einsatzkräften vor Ort, ebenso wurden drei Rettungswagen vorsorglich an die Einsatzstelle beordert. Eine 45-jährige Bewohnerin der betroffenen Wohnung musste mit dem Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden, konnte dieses aber nach kurzer Zeit wieder verlassen. Die weiteren Bewohner der Wohnung kamen zunächst bei Verwandten unter. Der Schaden in der Wohnung dürfte im fünfstelligen Bereich liegen. Anhaltspunkte auf eine Einflussnahme eines Außenstehenden ergaben sich nicht.

