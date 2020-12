Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: 20-Jähriger erneut in Gewahrsam genommen

IngelheimIngelheim (ots)

Am Freitag, dem 04.12., kam es gegen 18:30 Uhr in der Ingelheimer Neuen Mitte zu einem Einsatz wegen eines 20-jährigen aggressiven Mannes. Zunächst soll er einen anderen Mann ins Gesicht geschlagen haben. Weiter beschädigte er an einem Café einen Tisch. Der 20-Jährige pöbelte außerdem Passanten an. Selbst nach Eintreffen der Polizeibeamten suchte der Mann die Konfrontation mit unbeteiligten Personen und sollte daher gefesselt werden. Der Mann wehrte sich hiergegen und verletzte einen 32-jährigen Polizeibeamten durch einen Faustschlag. Auf dem Boden liegend trat er zudem nach einer 38-jährigen Polizeibeamtin, welche ebenfalls leicht verletzt wurde. Nur durch größte Anstrengungen konnte der aggressive Mann letztlich in Gewahrsam genommen werden. Es folgten Beleidigungen zum Nachteil der eingesetzten Beamten und Parolen mit Bezug zum Nationalsozialismus. Richterlich wurden die Ingewahrsamnahme bis zum nächsten Morgen und die Entnahme einer Blutprobe angeordnet, da Anzeichen für eine Beeinflussung durch Alkohol und/oder Drogen vorlagen. Es wurden Strafverfahren wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet.

Anmerkung: Der 20-Jährige war bereits etwa zwei Wochen zuvor an seinem Geburtstag erheblich in Erscheinung getreten und verbrachte dort ebenfalls mehrere Stunden in der Gewahrsamszelle.

