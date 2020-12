Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verteilen von Adventskalendern durch die Polizei Ingelheim

Ingelheim am RheinIngelheim am Rhein (ots)

In den vergangenen Tagen haben Polizistinnen und Polizisten mit Schokolade gefüllte Adventskalender mit einem Streifenwagen in schöner Weihnachtskulisse als Motiv zusammen mit Info-Flyern, die vor Telefonbetrügern warnen sollen, an Seniorenheime und soziale Einrichtungen im Dienstgebiet Ingelheim verteilt. Unter anderem an das Seniorenheim St.Albertusstift in Gau-Algesheim, der ZOAR Heidesheim und dem Haus St.Martin in Ingelheim. Die Empfänger der Adventskalender freuten sich über die nette Geste. Die Polizei Ingelheim wünscht auf diesem Weg nochmals allen Bürgerinnen und Bürger der Stadt eine schöne Adventszeit.

Flyer-Text: "Liebe Oma, lieber Opa, lasst Euch nicht reinlegen! Auch Eure Enkelin rät Euch: Bleibt aufmerksam! Vorsicht vor falschen Enkeln und falschen Polizisten! Vorsicht bei Gewinnspielversprechen und Internetbetrug! Ruft im Zweifelsfall die Polizei unter der Nummer: 110 Meine Tipps: Ob Enkel, Polizist, Fachpersonal oder Computerprofi... nicht jeder ist der, für den er sich ausgibt! Und noch was: Die Polizei ruft niemals unter 110 an!!!"

