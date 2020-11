Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Radmuttern an Pkw gelöst

IngelheimIngelheim (ots)

Zwischen dem 27.11.20 18:00h und 28.11.20 16:00h wurden in Ingelheim OT Uhlerborn an einem Porsche, welcher unter einem Carport stand, alle Radmuttern gelöst. Außerdem wurde eine ölartige Flüssigkeit in den Radlauf eingebracht. Der Halter bemerkte dies nur zufällig beim Reifenwechsel, so dass es nicht zu einer gefährlichen Situation kam. Die Besitzer können keinen Verdacht äußern. Die Polizei geht davon aus, dass der Täter ein persönliches Motiv hat, da es bereits im Oktober diesen Jahres zu einer Sachbeschädigung an dem selben Pkw kam, indem er mit Farbe besprüht worden war. Es wird wegen Sachbeschädigung und versuchtem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr ermittelt. Die Ingelheimer Polizei nimmt Hinweise hierzu gerne telefonisch oder über die Online-Wache entgegen.

