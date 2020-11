Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Fußgänger von PKW erfasst

Gau-AlgesheimGau-Algesheim (ots)

Am 26.11.2020 gegen 13.30 Uhr ging über Notruf die Meldung über einen Verkehrsunfall ein, bei dem ein PKW einen Fußgänger in Gau-Algesheim in der Ockenheimer Straße erfasst hat.

Vor stellte sich dann heraus, dass ein 29jähriger aus der VG Gau-Algesheim mit seinem 65jährigen Vater vor einer Bäckerei in Streit geraten ist. Anschließend wäre der 29jährige in das Familienfahrzeug gestiegen und auf den auf dem Gehweg befindlichen Vater zugefahren und hätte diesen mit dem PKW erfasst. Hierbei ist der 29jährige zudem noch gegen zwei geparkte Fahrzeuge gefahren, die dadurch beschädigt wurden. Anschließend hätte der 29jährige versucht zu flüchten, wurde allerdings durch Passanten daran gehindert.

Der Vater wurde durch den Aufprall verletzt und klagte über Schmerzen. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Über die Schwere der Verletzungen ist derzeit noch nichts bekannt, allerdings nicht lebensbedrohlich.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.

Es stellte sich vor Ort heraus, dass sich der 29jährige derzeit in einer psychischen Ausnahmesituation befindet. Daher wurde dieser einer psychiatrischen Klinik zugeführt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Ingelheim

Telefon: 06132 65510

E-Mail: piingelheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/xttk9q

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell