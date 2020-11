Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Diebstahl aus Fahrzeugen

Schwabenheim / EssenheimSchwabenheim / Essenheim (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zu einem Diebstahl aus einem geparkten Fahrzeug in Schwabenheim. An dem Fahrzeug konnten keine Aufbruchspuren festgestellt werden. Der Geschädigten konnte gegen 03:00 Uhr hören, wie eine Autotür zugeschlagen wurde. In der selben Nacht kam es zu zwei weiteren Diebstählen aus geparkten Fahrzeugen im Nachbarort Essenheim. Auch hier konnten keine Aufbruchspuren festgestellt werden.

Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten sich bei den zuständigen Polizeiinspektionen Ingelheim (06132/65510)oder Mainz 3 (06131/654310) zu melden.

