Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Unfallflucht - Fahrzeug gesucht

IngelheimIngelheim (ots)

Am frühen Samstagmorgen kam es in der Waldeckstraße in Ingelheim gegen 02:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Halterin des beschädigten PKW stellte morgens fest, dass ihr Fahrzeug stark beschädigt und nicht mehr fahrbereit war. Ein Nachbar hatte in der Nacht einen lauten Knall gehört, jedoch das unfallverursachende Fahrzeug nicht sehen können. An der Unfallstelle konnten durch die Polizei silberfarbene Fahrzeugteile des Unfallverursachers sichergestellt werden.

Zeugen werden gebeten sich bei der zuständigen Polizeiinspektion Ingelheim (06132/65510) zu melden.

