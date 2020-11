Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Kraftradfahrer

IngelheimIngelheim (ots)

Am Dienstag, dem 03.11.2020, kam es gegen 18:15 Uhr an der Kreuzung Turniertraße / Im Herstel zu einem Verkehrsunfall zwischen dem 58-jährigen Fahrer eines PKW und dem entgegenkommenden 37-jährigen Fahrer eines Leichtkraftrades. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam es zur Kollision, als der Fahrer des PKW in die Straße Im Herstel abbiegen wollte. Der Zweiradfahrer wurde bei dem Unfall schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt und wurde in notärztlicher Begleitung per Hubschrauber in ein Mainzer Krankenhaus gebracht. Durch die Staatsanwaltschaft Mainz wurde die Hinzuziehung eines Gutachters angeordnet. Zudem wurden beide Fahrzeuge sichergestellt. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 37-Jährige zum Unfallzeitpunkt nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Es wurden Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Die Unfallstelle wurde gegen 21:00 Uhr wieder freigegeben. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 20.000 EUR belaufen.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ingelheim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Ingelheim

Telefon: 06132 65510

E-Mail: piingelheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/xttk9q

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell