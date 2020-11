Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Erneute Kontrollaktion anlässlich der aktuellen Bestimmungen in Zusammenhang mit dem COVID-19-Virus

IngelheimIngelheim (ots)

Am Samstag, dem 31.10.2020, wurden durch Beamte der Polizei und Mitarbeiter des Ordnungsamtes der Stadtverwaltung Ingelheim erneut Kontrollen hinsichtlich der Einhaltung der aktuellen Bestimmungen in Zusammenhang mit dem COVID-19-Virus durchgeführt. Dabei wurden am Abend mehrere Kneipen, Shishabars und Spielotheken sowie Gastronomiebetriebe in Augenschein genommen. In den meisten der kontrollierten Betriebe wurden die Regelungen zur Eindämmung des Virus vorbildlich umgesetzt. An zwei der Objekte wurden jedoch verschiedene Zuwiderhandlungen festgestellt, wie zum Beispiel Verstöße gegen die Pflicht zur Erfassung von Kontaktdaten. Die Verstöße werden durch die Stadtverwaltung weiterbearbeitet und gegebenenfalls sanktioniert.

