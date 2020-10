Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Schlangenfund in Ingelheim

Ingelheim (ots)

Am frühen Nachmittag des 16.10.2020 wurde in der Straße Am Römergrab in Ingelheim eine ca. 1,20 Meter lange Schlange gesichtet. Das Tier konnte schließlich von den Tierhelfern Ingelheim in Obhut genommen werden. Durchgeführte Recherchen ergaben, dass es sich um eine seltene und nicht giftige Äskulapnatter handelte. Das Tier wird in Absprache mit der Kreisverwaltung im Laufe des Tages wieder ausgewildert.

