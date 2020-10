Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Ockenheim - Diebstahl aus KFZ

Ockenheim (ots)

Am Donnerstag, den 08.10.2020 im Zeitraum von 11:30Uhr und 11:48Uhr in der Gaulsheimer Straße in Ockenheim wird die hintere rechte Scheibe einer grauen Mercedes B-Klasse auf bislang ungeklärte Weise durch unbekannten Täter zerbrochen. Danach wird aus dem PKW die Handtasche der 81-jährigen Geschädigten aus Ockenheim entwendet. Darin befinden sich mehrere persönliche Gegenstände und 400 Euro Bargeld. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 800 Euro.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim in Verbindung zu setzen. 06132/65510

