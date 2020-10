Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Gau-Algesheim - Verkehrsunfall mit Missverständnissen mündet in Körperverletzung

Ingelheim

Am Freitag, 02.10.2020, gegen 16.10 Uhr touchierte ein 26-jähriger Gau-Algesheimer mit seinem PKW beim Passieren eines haltenden PKW diesen in Gau-Algesheim in der Altegasse. Der 26-Jährige gab an, dass er daraufhin seinen PKW einige Meter weiter abstellen wollte, um nicht verkehrsbehindernd zu stehen. Der 45-jährige Beifahrer im haltenden PKW verstand dies offenbar falsch, sodass er dem 26-Jährigen zu Fuß folgte und ihm anschließend durch die offene Fahrerscheibe ins Gesicht schlug. Der 26-Jährige wurde hierdurch verletzt.

Gegen den 45-jährigen Schläger wurde eine Strafanzeige wegen Körperverletzung eröffnet, gegen den 26-Jährigen wird ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des vorausgegangenen Verkehrsunfalles eröffnet.

