Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Ober-Hilbersheim - Motorradfahrer stürzte schwer

Ingelheim (ots)

Am Freitag, 02.10.2020 gegen 16.30 Uhr kam ein 51-jähriger Motorradfahrer auf der Strecke zwischen Sprendlingen und Ober-Hilbersheim mit seinem Motorrad aus bisher ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab und stürzte in der Folge schwer. Hierdurch wurde er schwer verletzt und wurde mittels eines Rettungshubschraubers in eine Unfallklinik geflogen. Der Motorradfahrer gilt als erfahrener Fahrer und trug zum Unfallzeitpunkt die empfohlene Motorradschutzkleidung, sowie einen Motorradhelm.

Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim in Kontakt zu setzen.

