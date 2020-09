Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Kennzeichendiebstähle

Ingelheim (ots)

Am 26.09.2020 erscheint ein 56jähriger Ingelheimer bei der Polizei Ingelheim und erstattet eine Strafanzeige wegen Kennzeichendiebstahl.

Der 56jährige hatte seinen PKW einen Mercedes Vito im Zeitraum vom 25.09.2020, 14.40 Uhr bis zum 26.09.2020 08.30 Uhr in Ingelheim in der Johannes-Calvin-Straße geparkt. In diesem Zeitraum wurde durch unbekannte Täter das hintere Kennzeichenschild entwendet.

Während der Anzeigeaufnahme stellt sich heraus, dass an einem in der Johann-Hinrich-Wichern-Straße geparkten Ford Fiesta einer 23jährigen Ingelheimerin ebenfalls das hintere Kennzeichenschild entwendet wurde.

Hinweise an die Polizei Ingelheim unter 06132-65510

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Ingelheim

Telefon: 06132 65510

E-Mail: piingelheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/xttk9q

