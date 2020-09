Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verkehrsunfallflucht unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss

Ingelheim (ots)

Am 27.09.2020 um 02.45 Uhr teilt ein Anwohner aus der Rheinstraße in Ingelheim mit, dass er einen lauten Knall wahrgenommen hätte und vermutet, dass es zu einem Verkehrsunfall gekommen ist. Der Verursacher sei geflüchtet. Die eingesetzten Beamten stellten dann in der Rheinstraße einen unfallbeschädigten Opel Corsa eines 38jährigen Ingelheimers fest. Zum Unfallhergang kann festgestellt werden, dass der Opel Corsa ordnungsgemäß auf einer Parkfläche parallel zur Fahrbahn geparkt war und der Unfallverursacher vermutlich nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen den geparkten Opel Corsa fuhr. In unmittelbarer Nähe konnte das Verursacherfahrzeug ein Mercedes mit passenden Unfallschäden geparkt festgestellt werden. Schließlich konnte ein 38jahriger als verantwortlicher Fahrer ermittelt werden. Dieser ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und bestreitet auch gefahren zu sein. Da der 38jährige augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand, wurde eine Blutprobe entnommen.

Nachdem der 38jährige aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen war, ging um 05.30 Uhr durch einen Taxifahrer die Mitteilung über eine verwirrte Person ein, die gegen sein Taxi getreten hätte. Vor kann dann festgestellt werden, dass es sich bei der verwirrten Person um den 38jährigen Unfallfahrer handelt. An dem Taxi entstand ein Schaden, so dass ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet wurde.

Da der 38jährige äußerte seinen Lebenswillen verloren zu haben und um Hilfe bittet, wird er schließlich einer psychiatrischen Klinik vorgestellt.

