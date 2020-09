Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Trunkenheit im Verkehr

Ingelheim (ots)

Am Donnerstag um 18:30 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass ein 74-jähriger Wackernheimer betrunken mit seinem PKW von seiner Wohnanschrift losgefahren wäre. In Wackernheim konnte der gesuchte PKW wenige Minuten später durch die Polizeibeamten parkend am Fahrbahnrand festgestellt werden. Der Beschuldigte lag schlafend auf dem zurückgelegten Fahrersitz. Durch ein Klopfen an der Scheibe konnte er aufgeweckt werden. Der 74-Jährige öffnete die Türe, worauf sofort deutlicher Alkoholgeruch aus dem Fahrzeug wahrgenommen werden konnte. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2.25 %o. Dem Beschuldigten wurde im Ingelheimer Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Ingelheim

Telefon: 06132 65510

E-Mail: piingelheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/xttk9q

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell