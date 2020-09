Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Pferd ausgebrochen

Ingelheim (ots)

Am Mittwoch um 13:30 Uhr ergeht die Meldung über ein entlaufenes Pferd an der A60, später an der L419. Durch die Polizei wird der Bereich abgesucht sowie die Besitzerin des Pferdes ermittelt. Eine Zeugin kann das Pferd einfangen und schlussendlich findet das Pferd wieder zu seiner Besitzerin. Diese hatte versehentlich das Tor der Koppel offenstehen lassen.

