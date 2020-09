Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Brand eines Schrebergartens in der Gemarkung Heidesheim

Ingelheim (ots)

Die Feuerwehr Ingelheim hat am Mittwoch um 19:39 Uhr um polizeiliche Unterstützung bei einem Flächenbrand in der Gemarkung Heidesheim gebeten. Nach Rücksprache mit der Feuerwehr sei es in einem großflächigen Schrebergarten zu einem Brand gekommen. Durch die Feuerwehr können mehrere Brandstellen an den unterschiedlichen Stellen festgestellt werden. Ein Zusammenhang zwischen den einzelnen Brandstellen ist nur teilweise erkennbar. Somit besteht die Möglichkeit, dass der Brand an unterschiedlichen Stellen ausgebrochen ist, was nicht für einen "normalen Feuerverlauf" spricht.

Der Inhaber des Schrebergartens wird gebeten sich bei der zuständigen Polizeiinspektion Ingelheim (06132/65510) zu melden.

