Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Pkw sichergestellt

Ingelheim (ots)

Am Sonntag, den 20.09.20 gegen 03:12h überfährt in Ingelheim auf der L428 ein Opel Corsa mit Wiesbadener Kennzeichen eine rote Lichtzeichenanlage. Daraufhin soll dieser durch die Polizei einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer biegt jedoch in einen Feldweg ab. Nach wenigen Metern hält der Pkw, Fahrer und Beifahrer steigen aus, verschließen das Auto und flüchten zu Fuß ins Feld. Der Pkw wird präventiv durchsucht und anschließend sichergestellt, ebenso wie persönlichen Gegenstände der Insassen, welche jetzt bei der Polizei in Ingelheim auf die Abholung durch ihre Eigentümer warten.

