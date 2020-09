Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Ordnungswidrigkeitenanzeige

Ockenheim (ots)

Es wird eine Ruhestörung in Ockenheim gemeldet. Da die zuständige Verbandsgemeinde nicht im Dienst ist, übernimmt die Polizei diesen Auftrag. Es werden mehrere junge Menschen angetroffen, diese sind augenscheinlich deutlich alkoholisiert und grölen lautstark. Durch die Beamten wird die Personengruppe aufgefordert, ihre Lautstäre zu reduzieren. Zunächst beachten die Personen die Beamten nicht und versuchen an ihnen vorbei zu gehen. Ein Mann entgegnet den Beamten "was wollt ihr von mir". Ihm wird durch eine Beamtin nochmals erläutert, dass sein Verhalten und das der Gruppe deutlich zu laut sei und Anwohner sich bereits beschwerten. Der Verantwortliche gibt an, dass ihm das egal sei. Er wird von den Beamten aufgefordert sich auszuweisen, worauf er antwortet "ich geb euch gar nichts". Nach langer Diskussion und Aufzeigen der Konsequenzen wird der Mann durchsucht. Hierbei wird der Personalausweis des Mannes aufgefunden. Gegen ihn wird ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Er muss mit einer Geldstrafe rechnen, da er sich den Polizeibeamten gegenüber nicht ausgewiesen hat. Die Gruppe erhält im Anschluss einen Platzverweis.

