Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Brand einer Grillhütte am IKA-See

Ingelheim (ots)

Am 06.09.2020 gegen 08.05 Uhr meldete eine Zeugin einen Mülleimerbrand an einer Grillhütte am IKA-See in Ingelheim. Dieser Brand ist durch die engagierte Zeugin bereits mittels Seewasser gelöscht worden. Durch die Feuerwehr Ingelheim, welche trotz des erfolgten Löschvorganges hinzugerufen wurde, wurde festgestellt, dass das Feuer offenbar durch unachtsam im Mülleimer entsorgte, noch nicht erkaltete Asche verursacht worden ist. Durch das Feuer wurde ein Stützbalken der Grillhütte beschädigt, der erneuert werden muss.

