Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Brand auf einem Gartengrundstück in Frei-Weinheim

Ingelheim (ots)

Durch mehrere Zeugen wurde am Sonntag, 06.09.2020, gegen 08.45 Uhr schwarzer Rauch in Feldrandlage bei Ingelheim Frei-Weinheim gemeldet. Vor Ort kann festgestellt werden, dass auf bislang ungeklärte Art und Weise ca. 30 Kubikmeter aufgelagertes Brennholz in Brand geraten sind. Hierdurch wurde eine Überdachung des Brennholzes ebenfalls nicht unerheblich beschädigt. Noch vor Eintreffen der zwischenzeitlich alarmierten Feuerwehr konnte durch engagierte Zeugen ein Anhänger vom Brandort entfernt und der Brandort nach möglichen Verletzten abgesucht werden. Die Feuerwehr Ingelheim konnte den Brand erfolgreich bekämpfen.

Nach derzeitigen Informationen wurde niemand verletzt.

Zeugen werden gebeten sich bei der zuständigen Polizeiinspektion Ingelheim (06132/65510) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Ingelheim

Telefon: 06132 65510

E-Mail: piingelheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/xttk9q

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell