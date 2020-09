Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Tageswohnungseinbruch

Ingelheim (ots)

Am Samstag den 05.09.2020 nutzen unbekannten Täter die Abwesenheit der Bewohner, um zwischen 09:30 Uhr und 16:00 Uhr in ein Einfamilienhaus in Nieder-Ingelheim einzubrechen. Der oder die Täter verschafften sich über ein eingeworfenes Fenster Zutritt zum Anwesen und entwendeten Schmuck und Bargeld.

Zeugen werden gebeten sich bei der zuständigen Polizeiinspektion Ingelheim (06132/65510) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Ingelheim

Telefon: 06132 65510

E-Mail: piingelheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/xttk9q

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell