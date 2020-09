Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Unfall unter Alkoholeinfluss

Ingelheim (ots)

Am Freitag den 04.09.2020 wurde die Polizei Ingelheim um 23:00 Uhr über ein Fahrzeug informiert, dass auf der L428 in den Graben gefahren sei. Vor Ort konnten die Polizeibeamten feststellen, dass der 63 jährigen Fahrzeugführer aus Bingen beim Abbiegen aus der Straße "Am Mühlborn" auf die L428 in den dortigen Graben gefahren ist. Der Fahrzeugführer torkelte bei der Unfallaufnahme und roch stark nach Alkohol. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,63 Promille, sodass dem 63 Jährigen im Anschluss an die Unfallaufnahme eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt wurde.

