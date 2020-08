Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Unfall zwischen zwei Fahrradfahrern. Zeugen gesucht!

Ingelheim (ots)

04.08.2020 18:10 Uhr

Am frühen Abend kommt es im Bereich der Dammstraße in Ingelheim zu einem Verkehrsunfall mit zwei Radfahrern. Der 56-jährige und die 77-jährige Unfallbeteiligte stoßen im Begegnungsverkehr an der Kreuzung Dammstraße/Hochstraße zusammen. Dabei wird die 77-jährige Fahrradfahrerin verletzt. Der genaue Unfallhergang ist nun Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Laut einem Zeugen haben sich zum Unfallzeitpunkt mehrere Menschen in diesem Bereich aufgehalten und müssten den Unfall bemerkt haben. Wir bitten um Zeugenhinweise!

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/6551-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Ingelheim

Telefon: 06132 65510

E-Mail: piingelheim@polizei.rlp.de

