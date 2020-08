Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Nachtragsmeldung zu Auftrag 4115825 Schwerer Verkehrsunfall zwischen Engelstadt und Bubenheim/Rheinhessen

Bubenheim/Rheinhessen (ots)

Am Sonntag, den 02.08.2020 kam es gegen 14:10 Uhr auf der Kreisstraße 16 zwischen Engelstadt und Bubenheim/Rheinhessen zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und zwei Radfahrern. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 66jähriger Mann aus Bubenheim mit seinem Pkw die K16 aus Richtung Engelstadt kommend in Richtung Bubenheim. Kurz vor dem Ortseingang Bubenheim kam der 66jährige aus bislang noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Pkw erfasste hierbei zwei am Fahrbahnrand befindliche Fahrradfahrer. Diese wurden gegen den Pkw einer 28jährigen Ingelheimerin, welche die Strecke in entgegengesetzter Richtung befuhr, geschleudert. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen durch Ersthelfer und Einsatzkräfte verstarben die beiden Radfahrer, eine 70jährige Frau sowie ihr gleichaltriger Ehemann, beide aus Bad Kreuznach, noch an der Unfallstelle. Während der Unfallaufnahme musste die Strecke zwischen Engelstadt und Bubenheim zwischen 14:10 bis circa 18 Uhr voll gesperrt werden. Zur Klärung der Unfallursache wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mainz ein Gutachter hinzugezogen. Der 66jährige Unfallverursacher wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert, die 28jährige Ingelheimerin konnte nach ambulanter Versorgung vor Ort wieder entlassen werden. Alle unmittelbar Beteiligten, sowie unbeteiligte Unfallzeugen und die Angehörigen der beiden Verstorbenen werden von Seelsorgern betreut.

