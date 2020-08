Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Streit unter Hundehaltern eskaliert

Ingelheim (ots)

Am Nachmittag des 01.08. (Samstag) kam es Am Strandbad in Ingelheim zu Streitigkeiten zwischen zwei Hundehaltern. Im Laufe der Streitigkeiten beleidigt ein Hundehalter die Geschädigten und entfernt sich vor Eintreffen der Polizei. Bei dem Beschuldigten soll es sich um einen ca. 45 Jahre alten, braun gebrannten Mann mit kurzen grau/blonden Haaren gehandelt haben.

Zeugen werden gebeten sich bei der zuständigen Polizeiinspektion Ingelheim (06132/65510) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Ingelheim

Telefon: 06132 65510

E-Mail: piingelheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/xttk9q

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell