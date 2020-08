Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Wohnungseinbruchdiebstahl

Ingelheim (ots)

Am Freitag, 31.07.2020, kam es am Vormittag in Ingelheim Frei-Weinheim zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl. Die Bewohnerin hatte ihr Haus für etwa eine Stunde verlassen. Diese Zeit nutzte der unbekannte Täter aus, um die Terrassentür aufzuhebeln und den im Haus befindlichen Goldschmuck zu entwenden.

Zeugen werden gebeten sich bei der zuständigen Polizeiinspektion Ingelheim (06132/65510) zu melden.

