Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Fahrt unter Drogen- und Alkoholeinfluss

Ingelheim (ots)

Am Samstagabend konnte nach einem Hinweis eines Zeugen ein 38 jähriger Autofahrer in Ingelheim einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Im Rahmen der Kontrolle konnten die Beamten bei dem Mainzer Anzeichen für Alkohol- und Betäubungsmittelkonsum feststellen, weswegen durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Im Fahrzeug konnten die Beamten zudem kleinere Mengen an Betäubungsmittel auffinden. Um eine Weiterfahrt zu verhindern, wurde der Autoschlüssel sichergestellt.

