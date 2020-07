Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verkehrsunfall in Gau-Algesheim - Auto bleibt auf der Seite liegen

Ingelheim (ots)

Am Nachmittag des Samstages, 25.07.2020, gegen 15.25 Uhr befuhr eine 66-jährige Gau-Algesheimerin mit ihrem Kleinwagen die Langgasse in Gau-Algesheim. Dort streifte sie zunächst einen ordnungsgemäß neben der Fahrbahn auf einem Parkplatz stehenden PKW und kollidierte anschließend mit einem weiteren ordnungsgemäß geparkten PKW, sodass das Fahrzeug der 66-Jährigen kippte und auf der Seite liegen blieb. Die Autofahrerin konnte selbstständig aus dem Kofferraum klettern und wurde aufgrund leichter Verletzungen anschließend in einem Krankenhaus untersucht. Bei der Unfallverursacherin ergaben sich keinerlei Hinweise auf Alkohol- oder Medikamenteneinfluss, sowie körperliche oder geistige Mängel. Wie es dennoch zu dem Unfall kommen konnte, konnte vor Ort nicht geklärt werden. Durch den Verkehrsunfall wurden zudem neben dem PKW der Unfallverursacherin die zwei parkenden PKWs beschädigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Ingelheim

Telefon: 06132 65510

E-Mail: piingelheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/xttk9q

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell