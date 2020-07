Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: 34-Jähriger hält Polizei auf Trab

Gau-Algesheim (ots)

Ein 34-Jähriger aus Wiesbaden hat am Wochenende mehrfach Einsätze der Polizei ausgelöst. Dem Mann wird unter anderem vorgeworfen, am Freitag in einer Gaststätte in Gau-Algesheim die Zeche in Höhe von 20 EUR geprellt zu haben und am selben Abend 300 EUR aus einem Kellnerportemonnaie in einem anderen Gastonomiebetrieb gestohlen zu haben. Am Samstag gegen Mittag wiederum ließ sich der Mann von einem Taxifahrer von Wiesbaden nach Gau-Algesheim fahren und flüchtete dann, ohne den Fahrpreis in Höhe von 54 EUR zu bezahlen. In der Folge betrat er unberechtigt mehrere Grundstücke, war jedoch im Rahmen der Fahndung nicht mehr feststellbar. Gegen 18 Uhr fiel der Mann dann erneut negativ in einem Markt in Gau-Algesheim auf und wurde schließlich zur Verhinderung weiterer Straftaten auf richterliche Anordnung in Gewahrsam genommen. Gegen den Mann werden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

