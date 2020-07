Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verkehrsunfallflucht

Gau-Algesheim (ots)

Am Samstag, den 04.07.20 zwischen 16:00-16:15h wird ein Pkw, welcher in der Ingelheimer Straße in Gau-Algesheim auf einem Parkplatz stand, durch ein anderes Fahrzeug stark beschädigt. Vermutlich beim Wenden streift der Unfallverursacher den geparkten Pkw mit der rechten Seite des Hecks. Er entfernt sich unerlaubt vom Unfallort in unbekannte Richtung. Zeugen geben an, dass es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen weißen Kleintransporter oder ein helles Wohnmobil handeln könnte. Hinweise werden bei der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Telefonnummer 06132 65510 entgegen genommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Ingelheim

Telefon: 06132 65510

E-Mail: piingelheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/xttk9q

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell