Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ingelheim (ots)

Am Samstag gegen 15:56h befährt ein 64 jähriger Motorradfahrer aus Aarbergen die Straße Vorderer Böhl in Ingelheim in Richtung Am Langenberg und will die Kreuzung gerade aus passieren. Er missachtet die Regelung "Rechts vor Links" und fährt in den Pkw einer 36 jährigen Ingelheimerin. Es entsteht Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Der Motorradfahrer hat Schürfwunden und eine Fraktur des Handgelenks, er wird in ein Krankenhaus verbracht.

