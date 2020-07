Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Körperverletzung

Ingelheim (ots)

Am Sonntag Morgen gegen 00:49h wurde eine Schlägerei in einer Spielhalle in Ingelheim gemeldet. Den bisherigen Ermittlungen zufolge befindet sich ein 43 jähriger Ingelheimer an einem der Spielautomaten, als sich ein 19 jähriger Mann aus Nieder-Hilbesheim an den Spieltisch neben ihn setzt. Er bittet ihn, sich aufgrund der geltenden Abstandsregeln, weiter weg zu setzen. Der 19 jährige beleidigt den 43 jährigen, es kommt zu einer Rangelei, wodurch der Nieder-Hilbesheimer am linken Arm verletzt wird. Währenddessen kommt ein 21 jähriger aus Bingen hinzu und beleidigt den Ingelheimer ebenfalls. Der Ingelheimer und der Bingener schlagen sich, der 43 jährige nimmt einen Stuhl und trifft den 21 jährigen, der dadurch eine Schürfwunde an der Hand sowie am Bein erleidet. Der Ingelheimer klagt über Schmerzen. Die Beteiligten müssen nach der Anzeigenaufnahme der Körperverletzungsdelikte die Spielhalle verlassen.

