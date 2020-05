Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Spiegel beschädigt und weitergefahren

Ingelheim (ots)

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Samstag, dem 09.05., im Zeitraum zwischen 11:00 und 13:00 Uhr vermutlich beim Vorbeifahren einen in der Talstraße in Ingelheim in Höhe der Hausnummer 61 ordnungsgemäß geparkten PKW des Herstellers Renault. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von ca. 250 Euro zu kümmern. Die Polizei Ingelheim erbittet Hinweise zum Verursacher.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Ingelheim

Telefon: 06132 65510

E-Mail: piingelheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/xttk9q

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell