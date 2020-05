Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: E-Scooter ohne Versicherung

Ingelheim (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Ingelheim unterzogen am Samstag, dem 09.05., gegen 16 Uhr den 25-jährigen Fahrer eines E-Scooters in der Neuen Mitte in Ingelheim einer Verkehrskontrolle. Hierbei wurde festgestellt, dass für das Fahrzeug kein Versicherungsschutz bestand, weswegen ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eröffnet wurde. Dem Mann aus Ingelheim wurde die Weiterfahrt untersagt.

