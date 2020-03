Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: E-Bike-Fahrer stürzt unter Alkoholeinfluss

Ingelheim am Rhein (ots)

Bereits am Freitagabend gegen 18:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Heinrich-Wieland-Straße in Ingelheim am Rhein. Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, stürzte der 59-jährige E-Bike-Fahrer ohne Fremdeinwirkung beim Versuch von der Straße auf den Bürgersteig zu fahren. Während der Unfallaufnahme konnte durch die eingesetzten Beamten bei dem gestürzten E-Bike-Fahrer Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,8 Promille. Dem E-Bike-Fahrer wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

