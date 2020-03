Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verkehrsunfall und weitere Beinaheunfälle durch 85 Jährigen

Ingelheim, OT Heidesheim (ots)

Am Freitag dem 13.03. kam es in Heidesheim zu einem Verkehrsunfall ohne Personenschaden. Ein 32 Jahre alter Heidesheimer befuhr mit seinem Fahrzeug die Mainzer Straße in Richtung Budenheim. Der 85 Jahre alte Unfallverursacher befuhr mit seinem Fahrzeug die Mainzer Straße aus Budenheim kommend mittig auf der Fahrbahn. Der 32 Jährige versuchte dem entgegenkommenden Fahrzeug auszuweichen, was jedoch misslang. Bei der Unfallaufnahme konnten die eingesetzten Polizeikräfte zwar keinen Alkohol, aber jedoch andere körperliche Mängel bei dem 85 Jährigen feststellen. Ein Unfallzeuge gab an, dass er seit Budenheim hinter dem 85 Jährigen hergefahren ist und es aufgrund der unsicheren Fahrweise des 85 Jährigen zu mehreren Beinaheunfällen gekommen sei. Nur durch Ausweichen haben die entgegenkommenden Fahrzeuge einen Zusammenstoß verhindern können. Der Führerschein des 85 Jährigen wurde vor Ort sichergestellt

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Ingelheim

Telefon: 06132 65510

E-Mail: piingelheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/xttk9q

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell