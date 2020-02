Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Tageswohnungseinbruch

Ingelheim (ots)

Am Freitag, den 07.02.2020 kam es zwischen 10:30 Uhr und 13:30 Uhr in Ingelheim-West zu einem Tageswohnungseinbruch. Der oder die Täter gelangten durch Aufhebeln der Terrassentür in das Einfamilienhaus und durchwühlten mehrere Schränke. Es wurde ein kleiner Geldbetrag entwendet. Eine Nachbarin konnte zur Tatzeit einen ca. 50 Jahre alten Mann feststellen, der sich verdächtig vor dem Anwesen aufhielt. Dieser war ca. 1,8m groß, hatte schwarze Haare und trug ein weißes Hemd. Zeugen werden gebeten sich bei der zuständigen Polizeiinspektion Ingelheim (06132/65510) zu melden.

