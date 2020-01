Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Giftköder

Ingelheim (ots)

Am 26.01.2020 wurde durch eine Hundehalterin ein vermutl. Giftköder in Gau-Algesheim, Gemarkung In der Dünnbach, zwischen Gau-Algesheim und Appenheim, aufgefunden. Die Frau konnte gerade noch verhindern, dass ihr Hund den Köder fraß. Bei dem Köder handelt es sich um ein Stück Fleisch, dass mit einer bläulichen Substanz, vermutl. Rattengift, versetzt ist. Hinweise an die Polizei Ingelheim.

