POL-PIING: Einbruchsversuch

Ingelheim am Rhein (ots)

In der Nacht vom 21. auf den 22.01.2020, zwischen 23:30 und 09:50 h, versuchte ein bislang unbekannter Täter in ein Restaurant in Ingelheim, Bahnhofstraße 21, einzudringen. Der oder die Täter versuchten die Terrassentür des Restaurants aufzuhebeln, was aber wegen einer Sicherung nicht gelang. Hinweise an die Polizei Ingelheim.

