Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verkehrsunfall mit Verletzten

Gau-Algesheim (ots)

Am 13.01.2020, gegen 18:39 h, befuhr eine 51-j. Pkw-Fahrerin aus Gau-Algesheim, die L 420 aus Gau-Algesheim kommend und wollte nach links, in die L415, Rtg. Appenheim, abbiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden Pkw einer 39-j. Frau aus Ockenheim, die die L420 in Rtg. Gau-Algesheim befuhr. Die Fahrzeuge stießen im Einmündungsbereich frontal zusammen, wobei Sachschaden in Höhe von ca. 20000 Euro entstand. Beide Frauen wurden verletzt ins Krankenhaus verbracht.

