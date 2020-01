Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Einbruch in Gaststätte

Ingelheim am Rhein (ots)

In der Zeit vom 12.01.2020, 21:00 h, bis zum 13.01.2020, 06:00 h, brachen bislang unbekannte Täter in die Gaststätte "Am Strandbad" in Ingelheim ein. Die Täter hebelten eine Nebeneingangstür auf der Rückseite der Gaststätte auf und entwendeten das Wechselgeld aus der Kasse. Hinweise an die Polizei Ingelheim.

