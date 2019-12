Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Freitag, 27.12.2019, 13.38 Uhr Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Ober-Hilbersheim (ots)

Eine leicht verletzte Beifahrerin war die Folge einer Kollision am Freitagnachmittag auf der Kreuzung der L414 mit der K15. Der 38-jährige Unfallverursacher hatte gegen 13.40 Uhr, aus Sprendlingen kommend, einen aus Ober-Hilbersheim kommenden Bevorrechtigten übersehen und war in den Kreuzungsbereich eingefahren. Der 82-jährige konnte nicht mehr ausweichen und stieß mit dem anderen Fahrzeug zusammen. Seine Beifahrerin wurde hierbei leicht am Arm verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

