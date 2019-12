Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Versuchter Straßenraub

Ingelheim (ots)

Sonntag, 29.12.2019, 02.50 Uhr

Ohne Beute flüchteten zwei Täter am frühen Sonntagmorgen in der Ingelheimer Bahnhofstraße. Ein 26-jähriger Gau-Algesheimer wurde in Höhe einer Gaststätte von 2 unbekannten Personen von hinten ins Gesicht geschlagen. Danach wurden durch die Täter die Hosentaschen des Mannes durchsucht, allerdings befanden sich dort keine Wertgegenstände. Als ein Auto die Szenerie passierte, ließen die Täter von ihrem Plan ab und flüchteten. Der Gau-Algesheimer wurde leicht verletzt. Beschreiben konnte er die Personen nicht.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Ingelheim 06132/65510 in Verbindung zu setzen.

